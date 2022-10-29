СМИ: Задержанное руководство торговой сети «Соседи» вышло на свободу 29.10.2022, 15:09

Официального подтверждения этой информации пока не было.

На свободу вышло задержанные ранее руководители торговой сети «Соседи», в том числе один из основных бенефициаров — Вадим Аванесов. Об этом сообщает «Наша ніва» со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации от чиновников пока не было.

Напомним, о задержании руководства торговой сети медиа сообщили 22 октября. Известна была только одна фамилия — совладельца и директора управляющей компании Вадима Аванесова.

Позже задержание главы компании, управляющей сетью магазинов «Соседи», подтвердили в Комитете госконтроля.

— Проверкой установлено, что должностные лица управляющей организации, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в розничной торговой сети магазинов «Соседи», — заявили в КГК.

27 октября сообщалось, что прокуратура Минска санкционировала заключение под стражу должностного лица сети магазинов «Соседи», в отношении которого возбуждено уголовное дело из-за повышения цен, «с учетом обстоятельств и информации о личности подозреваемого».

Также сообщалось, что директор управляющей организации знал о требованиях директивы по недопущению повышения цен, но не принял должных и своевременных мер. Это привело к переоценке стоимости товаров в 100 магазинах сети и росту розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций.

В Генпрокуратуре уверяли, что повышением цен сеть магазинов «Соседи» причинила существенный вред правам и законным интересам не менее одной тысячи граждан, купивших данные товары по завышенной цене, а также государственным и общественным интересам.

В связи с этим ДФР КГК возбудил дело по ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица) Уголовного кодекса. Максимальный срок наказания по статье — до пяти лет лишения свободы.

Как отмечалось, под арест подозреваемого поместили «с учетом обстоятельств содеянного, информации о личности подозреваемого». Сейчас по уголовному делу проводят неотложные следственные и другие процессуальные действия.

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