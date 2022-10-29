Россиян заманивают на фронт обещанием списать долги по коммуналке 29.10.2022, 15:16

Видео допроса пленного оккупанта.

В России военкоматы предлагают мужчинам пойти на войну в обмен на списание долгов за коммуналку. Один из таких «добровольцев» попал в плен украинских защитников.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.

Пленный рассказал, что он уроженец Белгорода. Летом ему пришла повестка из военкомата. Там мужчине предложили пойти воевать против Украины, а в обмен пообещали списать коммунальные долги.

«Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта», - заявил он.

Так называемых «добровольцев» обещали отправить на границу с Украиной, но их перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении. Через неделю батальон «новобранцев» был разбит.

Уцелевшие решили добираться пешком до границы. Через три недели они попали в плен ВСУ.

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