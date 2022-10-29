«Стены промерзают, а кирпичи уже падают на людей» 29.10.2022, 15:48

Как витебчане годами добиваются капремонта в своих домах.

В Витебск жильцы исправно отчисляют деньги на капремонт, а им в благодарность — плесень в квартиры и штукатурка на голову, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

«Уже много лет обращаемся всеми жильцами дома куда только можно, но результатов нет. Наш дом находится по адресу улица Петруся Бровки, дом 15 корпус 2 подъезд 5! ЖЭУ - 22 и 115 не могут ничего сделать уже который год!

В доме во время дождей протекает чердак, во время морозов - промерзает. На последних этажах сырость и плесень на потолках и стенах, бороться с которой уже нет смысла. Фасад дома уже постарел, стены промерзают, штукатурка с кирпичом уже падает на людей!», — возмущены жильцы дома.

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