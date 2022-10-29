Контрразведчики СБУ уничтожили новейшую российскую систему борьбы с дронами
- 29.10.2022, 15:58
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«Селок-01» был тщательно замаскировал в одном из разрушенных домов.
Украинская военная контрразведка в Донецкой области уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Селок-01», пишет телеграм-канал СБУ.
Сообщается, что «Браконьеры» из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.
- Это одна из последних разработок России. Задача такой РЭБ - борьба с беспилотниками. Но украинские специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной «аналоговнет» образцово функционирует только на полигонах, - говорится в сообщении.