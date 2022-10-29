Белорусы отказываются служить в лукашенковской армии 14 29.10.2022, 16:10

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На этой неделе за уклонение от призыва и мобилизационных сборов прошли суды в нескольких городах.

25 октября так называемый суд Волковысского района присудил штраф в 2 240 BYN 30-летнему парню за то, что он «умышленно уклонился от явки на сборы», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В Гомеле же провели показушный суд в военкомате над 21-летним призывником, который не явился по повестке в военкомат в мае этого года. На прямой вопрос о желании служить в армии, ответил: «Нет, служить не хочу». Так называемый суд назначил один месяц ареста с направлением в арестный дом.

В итоге оба парня не могут призываться в армию и на сборы минимум на год из-за судимости.

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