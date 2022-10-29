В Германии бастуют металлурги и работники электропромышленности 29.10.2022, 16:12

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Забастовку инициировал профсоюз IG Metall.

В Германии по инициативе профсоюза IG Metall в ночь на субботу, 29 октября, начались предупредительные забастовки работников ряда предприятий металлургии и электропромышленности, пишет «Немецкая волна».

Ранее три раунда переговоров профсоюза с объединениями работодателей, проходивших на региональных уровнях, не дали желаемых результатов.

Сообщается, что забастовки, которые продлятся несколько часов, проходят на шести предприятиях в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Среди них компания apt Extrusions из города Монгайм-на-Рейне, занимающаяся обработкой металла, фирма Thyssenkrupp Hohenlimburg в Гагене, а также завод по производству бытовой техники Miele в Билефельде.

В земле Нижняя Саксония в забастовке принимают участие сотрудники компании Clarios Varta Hannover GmbH в Ганновере и предприятия Lear Corporation GmbH в городе Берзенбрюк. В земле Баден-Вюртемберг приостановить работу намерен персонал фирмы Kolbenschmidt, поставляющей комплектующие для автомобильной промышленности.

В общей сложности в забастовках, по данным профсоюза IG Metall, принимают участие несколько сотен человек.

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