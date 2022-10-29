Разрыв соглашения с Польшей о дипломах: Как это повлияет на учебу, работу, PBH, Blue Card 29.10.2022, 16:24

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Ранее белорусского аттестата было достаточно для продолжения образования в Польше.

Беларусь вышла из межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов о высшем образовании и степеней в науке и искусстве. Какие последствия грозят от этого белорусам, devby.io разобрал вместе с миграционным консультантом Ириной Раловец.

— Двустороннее соглашение может работать только на две стороны, — говорит Ирина. — Выход Беларуси означает, что соглашение прекращает действовать и со стороны Польши.

Какие категории белорусов вероятнее всего испытают на себе последствия этого?

Учеба

Абитуриенты

Соглашение регламентировало в том числе то, что белорусского аттестата было достаточно для продолжения образования в Польше. В ст. 1 Соглашения говорится, что оно касается в том числе допуска в высшие учебные заведения, в ст. 2 — о том, что аттестаты о среднем образовании являются основанием для зачисления абитуриентов в вузы обеих сторон.

Несмотря на это, в последние годы к белорусским аттестатам порой возникали вопросы (к оценкам порой применяли понижающий коэффициент, чтобы сохранить баллы, нужно было предоставить сертификат ЦТ), теперь их, скорее всего, будет больше. Абитуриенты должны будут предоставить справку NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickie — Национальное агентство академических обменов) о том, что их аттестата достаточно для продолжения образования в вузе.

Сложно сказать, сколько времени займет эта процедура, обычно она занимает от 30 до 60 дней. И может сложиться ситуация, что сегодняшние 11-классники не успеют поступить в польские вузы сразу по окончании школы.

Аттестаты школьникам выдают в июне, первый термин рекрутинга в государственных вузах Польши заканчивается в июле, после этого до конца сентября идет донабор на оставшиеся места.

Варианты решения:

- после школы в РБ доучиться 1−2 года в польском лицее (старшей школе), сдать матуру (общепольский выпускной экзамен) и с ней поступать в польский вуз;

- поступить в вечернюю школу для взрослых, которая за год подготовит к получению польского аттестата.

Выпускники вузов РБ

Все, кто хотел получить в Польше магистерскую степень либо постдипломное образование, либо защитить диссертацию, будут проходить через процедуру нострификации.

Научные степени тоже надо будет нострифицировать.

Поступающие в полицеальные школы (техникумы для взрослых)

Основанием для поступления туда является аттестат. Нужно ли будет получать к нему справку из NAWA, непонятно.

Легализация

Тут вопросов пока больше, чем ответов.

Заявители на Blue Card

Одно из ключевых условий при подаче на Blue Card — подтверждение высшего образование либо опыта работы.

В теории тем, кто подается на основании лишь диплома, без опыта (таких мало), теперь может понадобиться нострификация. На практике вряд ли кто-то пойдет на нострификацию ради Blue Card. К тому же, по логике требований к заявителю, ужонду нужен не признанный в Польше диплом, а подтверждение высшего образования.

Как это будет работать, увидим.

Заявители на визу PBH

Вышесказанное относится и к визе PBH.

Работа

Белорусы с польскими дипломами в Беларуси

Если работодатель в Беларуси при приеме на работу требует диплом, его придется нострифицировать.

Белорусы с белорусскими дипломами в Польше

В Польше при приеме на работу диплом требуют не так часто. Для тех профессий, где наличие диплома обязательно (медработник, архитектор, психолог и др.), расторжение соглашения ничего не меняет: нострификация дипломов там требовалась и раньше. Соглашение о взаимном признании дипломов касалось только целей образования и не затрагивало работу по профессии.

Минобразования Польши пока не получило уведомления о расторжении соглашения и свою позицию не высказало.

Не исключено, что они учтут сложившуюся обстановку и примут некое постановление, упрощающее признание аттестатов и дипломов в одностороннем порядке.

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