Украина освободила из российского плена более 50 человек

Украина освободила из российского плена более 50 человек1
- 29.10.2022, 16:29
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Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными.
В субботу, 29 октября, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 52 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По его словам, Украина освободила из вражеского плена 12 бойцов Нацгвардии, включая двух «азовцев», 18 военнослужащих ВМС, 8 пограничников, 9 тероборонцев, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.
- Домой возвращаются защитники «Азовстали», защитники Мариуполя и люди, спасавшие жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на «Азовстали», и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией «Москва», а еще моряка с острова Змеиный, - детализировал руководитель ОП.
Также он добавил, что домой возвращаются военные, которые были взяты в плен в Чернобыльской зоне.
По словам уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, освобожденным защитникам в ближайшее время предоставят необходимую медицинскую помощь.
При этом в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавляют, что самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, а самому старшему - 56 лет. Часть защитников имеет боевые ранения или хронические болезни.