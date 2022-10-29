Диетолог назвала самую полезную зелень для иммунной системы
- 29.10.2022, 16:36
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В ней содержатся важные витамины и питательные вещества.
Сезон простуд и гриппа официально приближается. Когда погода меняется и наш организм пытается адаптироваться к новым температурам, иммунная система может ослабнуть. Добавление в рацион продуктов, помогающих укреплять иммунитет, является одним из подходов к улучшению вашего здоровья.
Листовая зелень является одним из тех продуктов, которые поддерживают защиту организма в течение 365 дней. По словам американского диетолога Лорен Манакер, все разновидности зеленых листьев имеют определенную пользу для организма.
- Любая листовая зелень обеспечит ваш рацион витаминами, минералами, клетчаткой и другими ключевыми питательными веществами, — говорит она.
Однако, когда речь идет о вашей иммунной системе, есть один особый зеленый лист, который выделяют медики.
- Мой любимый выбор листовая зелень — капуста, — говорит диетология.
Как витамины и питательные вещества, содержащие капуста, поддерживают иммунную систему человека
Если уровень питательных веществ для поддержания иммунитета у вашего организма низкий, ему трудно будет работать должным образом, что может привести к ухудшению вашего иммунного здоровья», – объясняет Манакер.
Вся листовая зелень, по ее словам, обеспечит прирост питательных веществ. И среди перечня вариантов капуста невероятно насыщена витаминами.
По словам Манакера, капуста содержит два важных питательных вещества, которые помогают укреплять иммунную систему: витамины А и С.
Витамин А, в частности, отлично подходит для поддержания здоровья кожи. Как самый большой орган человеческого тела, кожа достаточно прочна, чтобы защитить вас от внешних факторов, которые могут привести к заболеваниям, таким как бактерии и химические вещества.
- Витамин А играет важную роль в поддержании иммунной системы и помогает организму бороться с инфекцией, способствуя здоровью кожи, — говорит Манакер.
Поскольку кожа действует как барьер от внешнего мира, контроль над ее здоровьем имеет решающее значение для поддержания иммунного здоровья.
Врач объясняет, что витамин А также оказывает противовоспалительное действие на организм и является критически важным для целостности слизистого слоя дыхательных путей и кишечника.
- Некоторые данные свидетельствуют о том, что прием большего количества витамина С может способствовать укреплению иммунитета, — говорит Манакер.
Она объясняет это здоровое влияние способностью витамина С стимулировать образование антител, белка, который ваша иммунная система использует для нацеливания и атаки на посторонние объекты в вашем теле, включая вирусы и бактерии.
Вместе с витаминами А и С капуста содержит клетчатку, питательное вещество, которое также может укрепить здоровье, защищая и улучшая вашу иммунную систему.
- Капуста также содержит клетчатку, питательное вещество, поддерживающее здоровье кишечника, — говорит Манакер.
А поскольку здоровый кишечник связан со здоровой иммунной системой, добавление в рацион пищевых волокон, которыми богата капуста, это хорошо поддержит иммунитет.
Как лучше употреблять капусту
- Чтобы сохранить свойства листовой зелени, добавляйте ее в салаты с оливковым маслом первого отжима и чесноком или запекайте в духовке, — советует диетология.
Независимо от того, решите ли вы приготовить эту листовую зелень или съесть ее сырой, потребление капусты защитит иммунную систему и укрепит ваше здоровье круглый год.