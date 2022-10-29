ВСУ «крошат» россиян и продолжают контрнаступление: онлайн-карты боевых действий 29.10.2022, 16:45

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Украина уже 248-й день противостоит полномасштабному вторжению российских войск.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт боевых действий, пишет «Апостроф».

Пытаясь сдержать дальнейшее продвижение украинской армии, оккупационные формирования ВС РФ пытаются идти в наступление в районе Белогоровки и Кременной Луганской области.

Более того, как свидетельствуют данные DeepState, российские захватчики продолжают штурмовать прифронтовой Бахмут, пытаясь несколько месяцев прорвать оборону ВСУ. Активизация действий ВС РФ в течение суток также зафиксирована на Донецком, Авдеевском и Торецком направлениях.

Тематический портал Liveuamap, в свою очередь, информирует о большом количестве обстрелов украинских населенных пунктов. Судя по данным онлайн-карты, под огонь ВС РФ попали города и села на Херсонском, Запорожском, Криворожском, Бахмутском, Донецком, Угледарском, Авдеевском, Торецком и Северском направлениях.

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