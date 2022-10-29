Ювелирные сети убрали цены на изделия со своих сайтов 2 29.10.2022, 16:50

Сообщается и о закрытии некоторых стационарных ювелирных магазинов.

Некоторые сети ювелирных магазинов убрали со своих сайтов цены на драгоценные изделия. Также сообщается, что некоторые стационарные магазины закрыты. «Зеркало» узнало у представителей магазинов, что произошло. Напомним, правительство накануне вывело ювелирные изделия из-за под госрегулирования цен.

По сведениям yochka.by, в четверг, 27 октября, многие ювелирные магазины Минска оказались закрыты. Через стеклянные витрины и двери мимо проходящие минчане могли заметить, как сотрудники магазинов активно меняли ценники. Такая картина была в магазине в «Царское золото» в ТРЦ «Сталiца». Однако в тот же день магазин вновь заработал.

Вчера журналисты не обнаружили цен в каталогах на сайтах ювелирных сетей Ziko, «Мономах», «Царское золото», «Ювелир Карат», «Кристалл», «Золотая мечта». Сайт «Белювелирторг» цены опубликовал, однако при загрузке сайта появляется сообщение о том, что стоимость изделий может отображаться некорректно из-за технических причин. Покупателей приглашают посетить торговые точки, чтобы уточнить действующие цены.

По телефону инфолинии «Белювелирторг» (продает ювелирные изделия ОАО «Гомельское ПО «Кристалл») сообщили, что все магазины сети работают, а вот цены на некоторые изделия действительно могут отличаться от действующих на сайте. Еще вариант — назвать по телефону артикул понравившегося изделия специалисту и она скажет его цену. Журналисты рандомно выбрали и назвал артикул кольца с бриллиантом — его стоимость на сайте и в магазине была одинакова — 2352 рубля 88 копеек.

В вайбер-чате сети «Мономах» сообщили, что цены на изделия у них не отображаются из-за технического сбоя. Сотрудник предложил сориентировать по стоимости по артикулу изделия. Оказалось, что классические гладкие обручальные кольца из белого золота 17 и 19,5 размера стоят сегодня 443 рубля 21 копейку (1,85 грамма) и 510 рублей 30 копеек (2,23 грамма) соответственно.

Журналисты как покупатели уточнили, может быть, стоит еще подождать некоторое время — возможно, цена на изделия снизится.

«Цены уже снижены, будет еще скидка 20%. В ювелирной отрасли цены могут только подняться. Но так как ювелирные изделия исключили из постановления, то цены могут вернуться», — ответили в чате и посоветовали покупать ювелирные изделия сейчас.

Кстати, скидка 20%, о которой упомянул сотрудник, действует для всех на гладкие обручальные кольца.

По телефону сети магазинов Ziko сообщили, что все их магазины сейчас работают, а цены на изделия можно узнать по телефону или в торговой точке. Но если речь идет об обручальных кольцах, то в наличии есть только классические варианты шириной три миллиметра. Такие обручальные кольца из розового золота 17 и 19,5 размеров сегодня стоят 446 и 495 рублей соответственно. Еще возможны скидки, также действует карта клиента.

— Цены установлены с учетом законодательства, я могу назвать только текущую стоимость, — ответил консультант на вопрос, понизились ли стоимость ювелирных изделий.

Кстати, сотрудник отметил, что изделия под заказ они сейчас не изготавливают.

Ювелирная сеть «Золотая мечта» также сообщает через сайт, что для того, чтобы узнать актуальные цены, надо посетить их магазины, все они открыты.

Сеть «ОРО-Золото» одна из немногих, у кого цены на ювелирные изделия на сайте опубликованы. Сотрудник в чате сообщил, что они актуальные.

Напомним, недавно правительство ввело госрегулирование цен, по магазинам прошли рейды с проверками, а за повышение цен возбудили десятки уголовных дел.

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