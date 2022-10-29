Зеленский: Уже сложно сказать, кто такой Путин или что это 1 29.10.2022, 16:57

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Президент Украины объяснил, почему сейчас не готов просто так разговаривать с хозяином Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сложно сказать, кто такой президент РФ Путин. Об этом глава украинского государства сказал во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

В частности, у Зеленского спросили, что именно он имел в виду, когда говорил о готовности к переговорам, но не с Путиным.

- Знаете, мне в целом уже сложно сказать, кто такой президент Путин или что это? То есть, вопрос, что Путин - это сегодня такой круг людей, это военно-политическое руководство под таким брендом «Путин», которое идет агрессивными шагами по уничтожению (украинской) нации. Поэтому мы не готовы просто так говорить сегодня с Путиным. Мы не готовы говорить в целом с таким режимом и с таким подходом неуважения суверенитета, неуважения свободы наших граждан, нашего выбора, неуважения к нашей территориальной целостности, а неуважение проявляются очень понятно и просто, - отметил Зеленский.

Он уточнил, что российские оккупанты находятся на территории Украины и убивают украинцев на украинской земле.

Зеленский подчеркнул, что сначала российские захватчики должны уйти из украинских земель в международно признанных границах.

- Первым должен быть шаг - выйти из наших земель и территорий. И также зависит, каким образом ты выходишь. Ты ждешь, пока мы тебя выжмем - это один шаг. После этого разговаривать и один упор в разговоре - поэтому это один формат диалога, если это потом будет возможно. А другая попытка - ты сам вышел. Это более мягкий подход или переход от войны к дипломатии. Здесь больше зависит от военно-политического руководства России. Что они выбирают? При чем они это выбирают не для нас. Они для нас уже выбрали, к сожалению, уничтожение. Но мы не даем это сделать. Они уже выбирают формат этого диалога для своего общества. Сколько лет после этой войны оно будет изолировано от мира, цивилизованно - 10, 20 или 100 лет, - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что когда у руководства России все руки в крови, то ему никто не хочет подавать руки.

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