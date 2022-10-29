В России сняли с должности командующего ЦВО 2 29.10.2022, 17:22

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Александра Лапина обвинили в провалах на фронте.

По предварительной информации, в России сняли с должности командующего ЦВО (Центральный военный округ) Вооруженных сил РФ, обладателя звания «Герой России», генерал-полковника Александра Лапина, в адрес которого выступил с обвинениями после освобождения Лимана глава пророссийской администрации Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на российского военкора, пропагандиста Юрия Котенка

- По предварительным данным, командовавший группировкой российских войск «Центр» в «СВО» Александр Лапин снят с должности, - написал он.

Александр Лапин после разгрома российских войск под Сватово угрожал мобилизованным оружием.

Так, в середине октября мобилизованные россияне из Москвы и Подмосковья отступили со своих позиций в Луганской области, где их кинули под обстрелами с ржавым оружием, без связи и командования. Они добрались до Сватово, где Лапин приставил пистолет к голове мобилизованного 26-летнего лейтенанта Дмитрия Воднева, который вывел свою роту из-под обстрела. Генерал-полковник потребовал вернуться на передовую.

После чего Воднева увезла охрана Лапина, состоявшая из пяти-шести человек. Один из мобилизованных предположил, что там его побили, но он так и не согласился «так поступить» со своей ротой, отказавшись везти их на передовую.

Как рассказывает «Медиазона», затем охрана Лапина заметила в небе беспилотник, и офицеры быстро покинули город, оставив мобилизованных под открытым небом без еды, воды и спальников. Их все же перевезли в скором времени в Белгородскую область, где они вовсю отказываются возвращаться назад. Воднева две недели держат взаперти в комендатуре в Валуйках, но официально обвинений лейтенанту не предъявляли.

Отец Воднева сообщил, что его 26-летний сын не служил, хоть и год работал оперуполномоченным ФСБ «по направлению Украины», после чего стал звукорежиссером. Отец обратился в военную прокуратуру, настаивая, что Дмитрий не отказывается воевать, просто не хочет оставаться под командованием угрожавших ему офицеров.

По словам отца лейтенанта, сыну связали руки, бросили на землю, он выслушал от Лапина, что «проклятые он и его семья» и угрозы, что издевательства над ним будет записаны для демонстрации в школах.

Отметим, что генерал российской оккупационной армии, командующий Центральным военным округом Александр Лапин наградил «орденом мужества» своего сына - командующего 1-м гвардейским танковым полком Дениса Лапина.

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