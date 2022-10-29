Что почем продают на минской Комаровке в последние выходные октября 29.10.2022, 17:25

Из ягод на рынке чаще всего сейчас встречается клюква.

В последние выходные месяца на Комаровском рынке по-прежнему полно овощей, фруктов, зелени. Из ягод чаще всего сейчас встречается белорусская клюква. Цена — 8,5−10 рублей за кило. Бруснику можно купить за 15, облепиху — до 20, голубику за 25, пишет агентство «Минск-Новости».

Цены на яблоки стандартные — в среднем один кило стоит 2 рубля. Можно найти варианты дешевле или дороже. Большим спросом у покупателей пользуется виноград. Сорта «одесский сувенир» и «марс» стоят по 3,8 рубля, молдавская «Виктория» — 3,5, «кишмиш» из Азербайджана — 5,5, итальянский «кардинал» — 2.

Мандарины стоят от 6,5 рубля за кило. Апельсины чуть дешевле — по 4. Лимон можно найти за 3−4 рубля, хотя в некоторых местах их оценили в два раза дороже. Груши стоят 5 рублей, есть более мелкие и подбитые варианты за 2,5.

С прошлой недели цена на хурму не изменилась — 4−5 рублей. Среди прочего гранат от 5 рублей, слива — за 2, киви — за 5.

На помидоры встречаются цены от 2 до 4 рублей, немного дороже обойдутся огурцы. Черри традиционно стоят недешево, в среднем их можно приобрести за 8,5, но есть варианты за 12 и 14 рублей. Болгарский перец продают за 5,5 (1 кг), а острый чили — 2,5 (100 г).

Баклажан грунтовой из Молдовы стоит 3,5 рубля, кабачок — 5. Один килограмм сладкого красного лука и цукини сейчас реализуют за 10 рублей, чеснока — за 7, дайкона — за 8. Картошку можно купить и по 80 копеек, и по 1,5 рубля.

На Комаровском рынке традиционные пучки петрушки, укропа и перьев зеленого лука стоят от 1 рубля за 100 граммов, базилик и мята — по 5, шпинат — 2,5, розмарин и тимьян — 7. На рынке много разных видов салата (стоимость также за 100 г), например, «лолло-росса» и «фризе» продают по 2 рубля, «латук» и «ромен» — по 1,5, «айсберг» — по 80 копеек. Кило цветной капусты отдадут сейчас за 5,5, брокколи — за 6.

Грибов с самого утра продают мало. Удалось найти зеленки и польский боровик по 8 рублей (за 1 кг). Как пояснили продавцы, приходить за грибами лучше после 12.00.

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