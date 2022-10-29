Еще восемь европейских парламентариев стали «крестными» белорусских политзаключенных 29.10.2022, 17:38

Они призвали Европу объединиться против режима в Беларуси и добиваться немедленного освобождения всех политзаключенных.

Еще восемь европейских парламентариев принимают участие в кампании солидарности #WeStandBYyou, организованной «Libereco — Партнерство за права человека», сообщает «Вясна».

Символические «крестные» появились у политзаключенных Станислава Филимонова, Ильи Туркова, Яны Пинчук, Василия Береснева, Натальи Никитиной, Юрия Гонцаревича, Сергея Плониса, а также жены блогера Игоря Лосика — Дарьи.

Стефани Эффнер, депутатка немецкого Бундестага, стала «крестной» Станислава Филимонова. Вот что она говорит:

- После более чем полугода войны против мирного населения Украины мы наблюдаем происходящую на глазах у всего мира гуманитарную катастрофу в центре Европы. Я особенно восхищаюсь отважными людьми, противостоящими тирании Путина как в Украине, так и внутри России, а также в Беларуси и других государствах. Главы России и Беларуси использовали самые жесткие средства, чтобы подавить нарастающее демократичное движение, даже перед войной. Людей произвольно арестовывают и сажают в тюрьмы за мирный протест против репрессий и ради расширения свободы. Один из арестованных — осужденный к пяти годам лишения свободы 23-летний Станислав Филимонов, который находится за решеткой с мая 2021 года. Через компанию Libereco я стала его крестной матерью. Ради него и тысяч заключенных в Беларуси и России я призываю нас и наших европейских союзников объединиться против этих режимов и добиваться немедленного освобождения всех политзаключенных! Без уважения к правам человека прочный мир в Европе не существует.

Немецкий депутат Андреас Мельтреттер, который взял на себя роль «крестного» Ильи Туркова, заявляет:

- Илья Турков, я с тобой! Илья Турков воспользовался своим правом на свободу собраний и слова, и — как и многие другие — был арестован и заключен в тюрьму. Протестующие в Беларуси требуют того, что мы часто воспринимаем как должное: свободных выборов, прав человека и гражданских прав. Я полностью поддерживаю эти требования, а также поддерживаю Илью Туркова и призываю белорусские власти освободить его!

Депутат Палаты общин Тони Ллойд взял на себя «крестное отцовство» Яны Пинчук и заявил:

- Я горжусь тем, что стал «крестным отцом» Яны Пинчук, которую в Беларуси могут осудить к 12 годам в жестких условиях тюрьмы только за то, что она якобы управляла телеграм-каналом с критикой нелегитимного режима Лукашенко. Мы будем продолжать освещать ситуацию в Беларуси, чтобы гарантировать, что такие политзаключенные, как Яна, не будут забыты. Пусть режим Лукашенко знает, что мы наблюдаем, а Яна и другие, кого этот режим преследует, пусть знают, что их поддерживают.

Детлеф Мюллер, депутат немецкого Бундестага и бывший «крестный» освобожденного Евгения Дмитриева, стал «крестным» Василия Береснева и отметил:

- После того как на протяжении последних нескольких лет я был «крестным» гражданина Беларуси и активиста Евгения Дмитриева, который, к счастью, в это время был освобожден, я хотел бы продолжить призывать к освобождению политзаключенных с новым подопечным. Василий Береснев — лидер независимого профсоюза РЭП, который КГБ признал террористическим и которому запретил деятельность. Я солидарен со всеми активистами, кто своим мирным протестом выступает против бесстыжего белорусского правительства и за свободное демократическое государство, как это делал Василий Береснев. Я выступаю против любой жестокости со стороны правительства и требую немедленного освобождения всех политических заключенных.

Мелани Фогель, депутат французского сената, взяла на себя роль «крестной» Натальи Никитиной и заявила:

- Детского психиатра Наталью Никитину произвольно задержали в Минске по политическим мотивам. Белорусский суд осудил ее за то, что она вместе с более чем 200 людьми прокомментировала в социальных сетях подозрительные обстоятельства гибели программиста и сотрудника белорусских спецслужб. Политический характер этого приговора признала белорусская организация «Весна», которую поддерживает Международная федерация за права человека. В СИЗО Наталья Никитина не получает должной медицинской помощи, несмотря на проблемы с сердцем, и с 24 февраля этого года она не получала писем и посылок от семьи. Я призываю белорусские власти обеспечить Наталье Никитиной доступ к необходимой медицинской помощи и немедленно освободить ее.

Депутат немецкого Бундестага и «крестный» Игоря Лосика Робин Вагенер взял на себе «крестное отцовство» Дарьи Лосик и отметил:

- Я решительно осуждаю заключение Дарьи Лосик в Беларуси. Дарья борется за свободу, демократию и справедливость. Больше двух лет она неустанно сражалась за освобождение мужа. За это мужество и чувство справедливости сама Дарья теперь должна расплачиваться свободой. У Игоря и Дарьи есть маленькая дочь Паулина, которая, кроме папы, сейчас будет каждый день скучать и по маме. Арест Дарьи еще раз демонстрирует безобразное лицо диктатуры Лукашенко. Еще в октябре 2021 года я стал крестным Игоря Лосика. Поэтому для меня само собой разумеющееся, что теперь я также — пока это будет необходимо — буду работать и над освобождением Дарьи. Паулине нужны родители. Беларуси нужны такие смелые демократы, как Игорь и Дарья. Европе нужен конец преступного режима Лукашенко.

Депутат немецкого Бундестага Феликс Деринг стал «крестным» Юрия Гонцаревича и заявил:

- Свободу Юрию Гонцаревичу! Автократическая система в Беларуси отвечает на демократические усилия репрессиями и тюремным заключением. Невыносимо, что такие люди, как Юрий, сидят в тюрьме за свою журналистскую деятельность. Свобода прессы не подлежит обсуждению. Требую немедленного освобождения Юрия и его коллег! Юрий, я с тобой #WeStandBYyou!

Депутат Национального совета Швейцарии и вице-председатель комиссии по политике безопасности Франсуа Пуэнте так комментирует свое «крестное отцовство» Сергея Плониса:

- Сергей Плонис — незаконно осужденный на восемь лет лишения свободы системный администратор. Как и многие другие, он участвовал в демонстрации в 2020 году, после чего был лишен свободы. Протесты до и после президентских выборов были мирными, люди требовали основных прав человека и выборов без репрессий. Я требую того же. Я призываю белорусские власти гарантировать основные права человека, немедленно освободить Сергея Плониса и всех других политзаключенных. За свободную Беларусь и безотлагательное прекращение политических репрессий!

Напомним, 9 июля, ровно за месяц до президентским выборов 2020 года в Беларуси, немецко-швейцарская правозащитная организация «Libereco — Партнерство за права человека» запустила кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными.

Кампания под названием #WeStandBYyou призывает к солидарности со всеми людьми в Беларуси, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению к правам человека. Все, кто хочет поддержать жертв политического преследования в Беларуси, могут сделать это в социальных сетях с помощью хештега #WeStandBYyou.

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