Задержанный в Норвегии бразильский ученый-шпион оказался офицером ГРУ 9 29.10.2022, 17:48

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Михаил Микушин очень плохо скрывался.

Вчера суд в Норвегии предъявил обвинение в шпионаже сотруднику Арктического университета Тромсё и опубликовал его полное имя. Шпионом оказался Михаил Валерьевич Микушин, родившийся 19 августа 1978 года. Он выдавал себя за гражданина Бразилии Жосе Ассиса Джиаммариа (José Assis Giammaria), родившегося в 1984 году, и в последние годы успешно работал в норвежском Университете Тромсё. The Insider и Bellingcat смогли подтвердить принадлежность Микушина к ГРУ, а заодно изучили его биографию, придя к выводу, что «профессор» сделал всё, чтобы провалиться.

Еще до того, как норвежцы опубликовали реальное имя Микушина, The Insider и Bellingcat полагали, что это сотрудник ГРУ по имени Михаил. Псевдопрофессор оставил достаточно цифровых следов для такого вывода.

Так, например, пароль, который он использовал для своего университетского аккаунта, использовало еще несколько человек — и среди этих аккаунтов два точно принадлежали ему же, поскольку содержали в себе его бразильское имя. А вот другие два были интересны тем, что были зарегистрированы на российских адресах. Один — agrandefamilia @ mail. ru — отсылал к бразильскому сериалу и, видимо, тоже принадлежал ему, а другой — mika-invasor @ rambler. ru — дал указание на то, что владельца зовут Михаил. Invasor с португальского переводится как «захватчик» — Микушину для разоблачения не хватало только парашюта, волочащегося за спиной.

А если вдруг кто-то не догадается, что «захватчик Михаил» — это именно он, Микушин, использовал и другой пароль... Содержащий его фамилию:

Судя по всему, email-аккаунт mika-invasor Микушин использовал уже очень давно, так как он был выбран еще для создания ЖЖ (теперь удален и не сохранился) и ICQ.

The Insider и Bellingcat удалось получить фото с водительских прав Микушина, что позволило подтвердить: Микушин и профессор Джиаммариа — один и тот же человек:

Как выяснилось, Михаил Микушин родился в Екатеринбурге, жил на улице Малышева, в 1994 году закончил школу. В 26 лет он переехал в Москву, где проживал в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии (ВДА) ГРУ по адресу: ул. Народного Ополчения, дом 52, корп. 4, кв. 45. В этом корпусе общежития зарегистрированы офицеры ГРУ, которые проходят обучение на 1-м факультете ВДА (готовит офицеров ГРУ для работы за рубежом в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием и разведчиков-нелегалов). Отметим, что на этот факультет ВДА берут офицеров не ниже капитана и уже со знанием иностранного языка (в случае Микушина это был португальский). Очень возможно, что его однокурсницей была Ольга Колобова (Адела Кухвельд), потому что они ровесники.

В 2006 году Микушин выпустился из академии и смог получить бразильский паспорт на том основании, что якобы имеет мать-бразильянку. В том же году он купил себе квартиру в Москве на Новокуркинском шоссе и, видимо, какое-то время оставался в Москве.

Уже будучи опытным ГРУшником, в 2010 году Микушин завел страницу «ВКонтакте» под реальным именем, поставил как юзерпик Остапа Бендера, а взгляды описал как «ультраконсервативные»:

Интересно, что брат Михаила — Иван Микушин — не просто не разделяет его «ультраконсервативных» взглядов, но и является убежденным оппозицинером, участвовал в протестах 2011 года, донатил Навальному и участвовал в «Умном голосовании».

В 2011 году Микушин, очевидно, уже достаточно поднаторел в португальском языке для легендирования и отправился учиться в Канаду в Университет Калгари (благо, для иностранного уха русский и португальский акценты очень похожи).

Судя по всему, он, как и Колобова, продолжал приезжать в Россию (хотя для нелегалов в советские времена это было немыслимо). Во всяком случае, в июне 2015 года он обновил в России водительские права, а через несколько месяцев уже агитировал в Канаде за Новую демократическую партию:

В 2020 году он снова был в России, купил электросамокат и не поленился написать отзыв:

Какое-то время Микушин занимался «исследовательской» работой в Канаде и в 2019 году даже опубликовал статью, обосновывающую необходимость новых военных баз в Арктике. В 2021 году Микушин прибыл в Норвегию для исследовательской программы в Университете Тромсё, которая, среди прочего, включала изучение «гибридных угроз». Но его бурная деятельность не ограничивалась Норвегией. Так, например, всего месяц назад он принял участие в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном «гибридной войне».

Одной из тем тренинга было, например, «как реагировать в случае саботажа на газопроводе «Северный поток» — и действительно, очень актуальная тема для Кремля:

Во вторник, 25 октября, Микушина задержали на пути в университет. Его адвокату сообщили, что планируют его депортировать. Впрочем, депортация в Россию едва ли будет возможной, если в Москве не признают Микушина гражданином России. Пока же российское посольство с гневом отвергло обвинения, упрекнув Норвегию в шпиономании.

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