Топ-6 продуктов, которые улучшают настроение 1 29.10.2022, 17:55

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Один из них - бананы.

В результате исследования ученым удалось обнаружить связь между продуктами питания и настроением. На основе этого, был составлен топ-6 продуктов, которые снижают риск депрессии. Об этом сообщает planetanovosti.com со ссылкой на The Sun.

Диетолог Ханна Брей детально рассказала, какие именно продукты должны быть в вашем холодильнике, чтобы поднять настроение, тем самым избежать депрессивного состояния.

Фрукты и овощи

Именно фрукты и овощи обогащены антиоксидантами. Употребление их в норме способствует изменению уровня серотонина в мозге, что положительно сказывается на настроении. Идеально, если в вашем рационе будут присутствовать разнообразные фрукты и овощи отличающиеся по цвету. Ведь цветовой пигмент определяет процентное соотношение микроэлементов и их наличие. Для примера, если речь идет об оранжевых фруктах или овощах, они отличаются высоким содержанием бета-каротина, он в организме превращается в витамин А, красные сорта содержат антиоксиданты.

Ферментированные продукты и живые бактериальные добавки

Ханна Брей акцентирует внимание на том, что кишечник человека – это второй мозг. Как раз кишечные бактерии осуществляют разные нейромедиаторы, благодаря чему регулируются сигналы, посылаемые из кишечника в мозг различными путями.

Идеальный вариант насытить кишечник новыми микроорганизмами, это добавить в рацион капусту, йогурт, кимчи, кефир и т.д.

Продукты, богатые на пребиотики

Речь идет о клетчатке. Напомним, что пребиотики – это тип клетчатки, который не переваривается людьми, но выступает полезным источником микроэлементов в кишечнике. Также в холодильник можно добавить практически все виды лука, зеленоватые бананы, спаржу, топинамбур и чеснок.

Продукты, богатые триптофаном

Триптофан – это предшественник серотонина, незаменимая аминокислота, которая не вырабатывается внутри организма. Поэтому ее нужно получить в необходимом количестве из пищи. Для этого добавляем в список продуктов: индейку, говядину, бананы, бобовые, творог, орешки и семена.

Продукты, с высоким содержанием магния

Согласно исследованиям, при чрезмерном волнении, в моче выделяется много магния, чем обычно. Что приводит к его нехватке. Чем ниже уровень магния, тем выше тревожность. Самыми богатыми продуктами на магний считаются листья салата, капуста, авокадо, орехи и тофу.

Продукты, насыщенные витамином D

Недостаточный уровень данного витамина припадает на зимний период. Как раз витамин Д поддерживает нужную концентрацию серотонина в мозге. С октября по апрель человек синтезирует недостаточное количество витамина Д из-за нехватки солнца. Поэтому можно смело добавлять витамин D в рацион питания в виде добавки.

Но, отдельно получать витамин можно включая в ежедневный рацион яйца, рыбу, грибы.

Помните, что питание должно быть разнообразным и насыщенным полезными макро и микроэлементами.

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