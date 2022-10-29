«Польша очень радует ценами» 29.10.2022, 18:12

2,760

История белорусского грузоперевозчика, который сейчас живет в Варшаве.

Павел живёт в Варшаве, работает грузоперевозчиком. Свою историю он рассказал MOST:

- Меня зовут Павел, мне 37 лет. В Беларуси жил в посёлке Березинское Молодечненского района. Сейчас живу в Варшаве с любимой женщиной Эльвирой и двумя её детьми. Старшему сыну 16 лет, младшему 11. Моя дочь осталась в Беларуси с бывшей женой, выплачиваю алименты. Сейчас беларусские банки звереют и берут огромные комиссии за переводы из-за границы.

Работаю водителем в фирме друга, тоже из Березинского. Занимаемся грузоперевозками, у нас семь машин.

Переехал в Польшу в сентябре 2021 года. Эльвира сотрудничала с организациями, которые в Беларуси названы «экстремистскими». Решение уехать приняли быстро, еще месяц-полтора оформляли документы, искали жильё, обо всём договаривались на расстоянии.

Жильё

Снимаем квартиру недалеко от Вилановского замка. Современный район, удобно расположены детские и спортивные площадки. Платим 2700 злотых за аренду. Недавно хозяйка прислала новые условия договора, хочет 3400 злотых. Наверное, будем отказываться от этого жилья, потому что это уже очень дорого. Интернет подключали, выходит около 80 злотых.

За мобильную связь отдаю 160 злотых — это две сим-карты с роумингом и интернетом.

В квартиру покупали диван и мелочи для хозяйства — утюг, гладильную и сушильную доску, кухонную утварь. Брали в Auchan или IKEA. Нужен был небольшой ремонт, купил материалы в магазине, цены особо не кусались.

Своей квартиры в Беларуси у меня нет, а у Эльвиры есть. Сначала ее сдавали, но сейчас она пустует.

Еда

Польша очень радует ценами на продукты. В основном закупаемся в Biedronka и Auchan. Один поход в магазин — макароны, картошка, овощи, фрукты, мясо, молочка, хлебобулочные изделия, иногда вино или пиво. Средний чек на четверых человек составляет 170-200 злотых, и из магазина выносим две-три большие сумки с едой на неделю или даже больше.

Скидками и бонусными картами нечасто пользуемся. На это больше обращает внимание Эля.

Транспорт

В Варшаве отличный общественный транспорт. Даже в случае пробок можешь нормально ездить по городу на автобусе, троллейбусе, трамвае. Все ходит чётко и без опозданий, за редким исключением.

Если нужно, покупаю разовые билеты, а Эля — проездной за 120 злотых на месяц.

Обсуждали, нужно ли покупать машину, и решили, что это неоправданные расходы — заправить, отремонтировать. Дома бы ладно, в Беларуси у меня свой гараж, все инструменты. А здесь нужно искать автослесарей, за всё платить. И ради чего — стоять постоянно в пробках и изредка выбираться куда-то на выходные.

А вот насчет покупки самоката или велосипеда задумались. Инфраструктура для них хорошо развита, можно взять рюкзак на плечи и уехать в лес или на берег.

Красота и здоровье

В Беларуси ходил постоянно к одному парикмахеру. Как иногда шутят, жене изменишь — никто не узнает, а если парикмахеру — то видно сразу. Пока искал мастера в Польше, дважды обжёгся. Стригут не так, неопытные были, что ли. Выбирал мастеров за приемлемую цену, а в барбершопах цены от 100 злотых.

Эльвира нашла мастера из Украины, которая приезжает к нам домой и может сразу весь отряд мальчишек подстричь. Приглашаем раз в месяц-полтора, берёт 40 злотых с человека, когда стрижёмся втроём, и результат нравится очень.

К врачу обратился один раз, была проблема с зубом. Цены на стоматолога очень кусаются, так что буду стараться дотянуть до поездки домой, чтобы залечить в Беларуси. Сходил только на обследование за 100 злотых.

Из дома привезли большую аптечку, лечимся пока сами, если нужно. Хорошо, что особых проблем со здоровьем не было. Витамины покупаю здесь, такие шипучки продают в каждом магазине.

Одежда и обувь

В основном берем вещи из масс-маркета, например, H&M, Bershka, House. Это просто сказка, топовые брендовые вещи можно купить с уценкой в 70%. Не брать китайский ширпотреб, а купить оригинальную хорошую вещь, пусть немного устаревшую в моде, но это меня не волнует. Мне важен комфорт и внешний вид.

Брендовые кроссовки Adidas, Reebok, Nike будут стоить около 160-200 злотых. Брал недавно две пары общей стоимостью в 250 злотых. Фирменные майки можно взять по 80 злотых, кепки и очки — где-то 180 злотых. Мне это очень нравится.

Одежду покупаю раз в три-шесть месяцев. Иногда можно найти что-то подходящее и в секонд-хенде.

Развлечения и образование

Моя работа — это два в одном, и работа, и путешествия. Я неимоверно рад тому, что могу это совмещать. Уже посетил много стран и городов и не хочу на этом останавливаться. Часто просыпаюсь в одном городе, засыпаю в другом или даже в другой стране. Меня восхищает, когда узнаю что-то новое. Вот мой топ стран: Беларусь в первую очередь, а потом идут Австрия и Швейцария. Обожаю альпийские луга, горы, реки, кристальной чистоты водоёмы. Очень нравятся ухоженные деревеньки в Германии.

Когда приезжаю в Варшаву, Эля заставляет культурно просвещаться. Ходим в музеи, на выставки, во дворцы, парки. Она инициирует, а я никогда не отказываюсь. В музеях есть дни бесплатных посещений, активно это используем. Но иногда нужно купить билет, это 20-30 злотых.

Любим ходить в аквапарк Варшавянка, там есть комплекс с банями. Ходим с кем-нибудь из ребят, иногда с двумя, берём семейный льготный билет на три часа за 99 злотых. А если бы вдвоём пошли, обошлось бы в 120 злотых.

Платных подписок не имею, всё, что нужно, можно найти и за бесплатно.

Содержать ребёнка в Польше не дороже, чем в Беларуси, а может, даже и дешевле. Никаких поборов на краску и шторы и близко нет. Наоборот, скорее что-то дадут тебе, чем заберут. Думаю о том, чтобы дочь тоже перевезти сюда.

Хотелось бы откладывать деньги, но пока не получается. Если что-то и отложим, то потом появляются хотелки. В Беларуси пользовался приложением, чтобы следить за расходами, а здесь перестал. В банковском приложении можно всё отследить, мне хватает.

Варшава нам нравится. После февраля здесь стало очень много русскоговорящих. Условия отличные, всё понятно и доступно, много удобных плюшек. Не могу сказать, что очень изменился уровень жизни по сравнению с Беларусью. Но в Польше всё более предсказуемо и понятно, знаешь, что сможешь заработать и купить что-то. Здесь реально планировать свою жизнь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».