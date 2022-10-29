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ВСУ сбили российскую крылатую ракету, которая летела на Запорожье

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  • 29.10.2022, 18:15
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ВСУ сбили российскую крылатую ракету, которая летела на Запорожье

Уничтожена ракета «Искандер-К».

Украинские военные во время воздушной тревоги уничтожили крылатую ракету, которая летела из российского Ростова в направлении Запорожья. Об этом сообщает украинское Воздушное командование «Восток».

- Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и совершил пуск по вражеской ракете «Искандер-К», которая шла в направлении Запорожья. В результате подрыва ракета сменила курс и упала на безлюдном месте. За умелые и своевременные действия солдат оператор ПЗРК будет представлен к награде, - говорится в сообщении командования.

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