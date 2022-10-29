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Бойцы полка имени Кастуся Калиновского почтили память белорусских поэтов

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  • 29.10.2022, 18:21
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Бойцы полка имени Кастуся Калиновского почтили память белорусских поэтов

Видеофакт.

В ночь с 29-го на 30-е октября 1937-го года в застенках минской внутренней тюрьмы НКВД были расстреляны 108 представителей белорусской интеллигенции: деятели культуры и науки, поэты и писатели.

Сегодня добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского почтили их память, пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

- Полк Калиновского помнит свою историю и чтит память всех невинно убитых и замученных. Сколько бы нас не уничтожали и не пробовали стереть с земли — Беларусь жила и жить будет! - говорят «калиновцы».

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