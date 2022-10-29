ВСУ выбили россиян из Невского на Луганщине 29.10.2022, 18:36

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Украинским бойцам удалось взять в плен оккупантов, а также захватить трофеи.

Стали известны новые подробности освобождения украинскими защитниками от российских оккупантов села Невское в Луганской области.

Бойцам ВСУ удалось взять в плен оккупантов, а также захватить трофеи. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

- Невское на Луганщине - свободное! Пленные рашисты, большое количество трофейной техники, амуниции и оружия... Наши спецназовцы провели зачистку села от оккупантов, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что местные жители встречали украинских воинов со слезами на глазах. Они ждали защитников 8 месяцев.

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