ВСУ выбили россиян из Невского на Луганщине
- 29.10.2022, 18:36
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Украинским бойцам удалось взять в плен оккупантов, а также захватить трофеи.
Стали известны новые подробности освобождения украинскими защитниками от российских оккупантов села Невское в Луганской области.
Бойцам ВСУ удалось взять в плен оккупантов, а также захватить трофеи. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
- Невское на Луганщине - свободное! Пленные рашисты, большое количество трофейной техники, амуниции и оружия... Наши спецназовцы провели зачистку села от оккупантов, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что местные жители встречали украинских воинов со слезами на глазах. Они ждали защитников 8 месяцев.