В воскресенье ожидается до +14°С 29.10.2022, 18:41

Подробный прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

30 октября на погоде в Беларуси скажется влияние неустойчивых прохладных воздушных масс, поступающих со Скандинавии, пишет сайт pogoda.by.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по стране ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +7..+14°С.

31 октября страна окажется в поле повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. По западной половине республики в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, максимальная днем +5..+12°С, в юго-западных районах республики до +14°С.