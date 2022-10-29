Украинские морпехи за неделю уничтожили 70 оккупантов, девять танков и вертолет 29.10.2022, 18:53

Военнослужащие ВСУ дают достойный отпор РФ.

Военнослужащие Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины с 22 по 28 октября уничтожили 70 захватчиков, девять танков и вертолет. Об этом сообщают ВМС ВСУ.

По уточненным данным, в указанный период военнослужащие ВМС уничтожили: личного состава – более 70 захватчиков, 9 танков, 6 БТР (БМД, БМП, ББМ), 1 РСЗО, 2 миномета, вертолет, а также хранилище с боеприпасами.

- Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским захватчикам, — говорится.

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