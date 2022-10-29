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Брестчане поделились шокирующими фото жилого дома

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  • 29.10.2022, 19:07
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Брестчане поделились шокирующими фото жилого дома

Местные жители возмущены работой коммунальщиков.

- Из рубрики очевидное невероятное. Так выглядит жилой дом в Бресте, - пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Брестские коммунальщики с «крепкими хозяйственниками» считают, что такой ремонт дома не предоставляет никакого дискомфорта его жильцам.

— Вы смогли бы подняться по такой лестнице к себе в подъезд? А это между прочим жилой дом, и люди несколько раз в день по ней спускаются и поднимаются. Если лестницу украдут ночью? Придётся вызывать МЧС, чтоб попасть к себе домой. Вот такая у нас историко-архитектурная ценность в центре города Бреста. Лучше него нет места? — задаётся вопросами местный житель.

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