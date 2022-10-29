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В России заявили о выходе из зернового соглашения

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  • 29.10.2022, 19:12
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В России заявили о выходе из зернового соглашения

Украина назвала такой шаг продовольственным шантажом.

Россия объявила о своем решении приостановить участие в зерновой сделке. Москва обвинила Украину и Великобританию в якобы «теракте» в отношении кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. «Атака» якобы была совершена на судна, которые «обеспечивают безопасность зернового коридора», пишет «Главред».

Как сообщили в пресс-службе Минобороны российских оккупантов, Москва обвиняет Киев и Лондон в «атаках» 29 октября на военные и гражданские корабли Черноморского флота РФ, которые находятся в оккупированном Россией Севастополе.

Дескать, «был совершен теракт» против кораблей, которые якобы «обеспечивают безопасность» вывоза зерна из украинских портов.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия продолжает свой шантаж и теперь перешла к ультиматумам в продовольственной сфере. Однако такая тактика страны-агрессора не приведет к нужным для оккупантов результатам.

- Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Упоминания о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все очень просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к конец, - сказал Ермак.

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