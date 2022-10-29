Какие изменения ожидают белорусов с 1 ноября? 3 29.10.2022, 19:27

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Некоторые изменения скажутся на наших кошельках.

«Онлайнер» посмотрел, что нас ждет в следующем месяце.

Повысится базовая ставка

Совсем скоро в очередной раз в этом году повысится размер базовой ставки: с 1 ноября она составит 212 рублей (в начале года было 198) — это почти на 7% больше, если сравнивать с прошлым годом.

Пересчитают бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) пересчитывают четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Истекает срок уплаты имущественных и транспортного налогов

Люди, у которых в собственности имеются квартиры, частные дома, дачи, гаражи, земельные участки и транспортные средства, должны до 15 ноября внести авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год, а также транспортный налог за 2021 год.

Если у вас есть доступ личному кабинету плательщика на сайте налоговой, ищите свое извещение там. Если доступа к личному кабинету нет, проверяйте почтовый ящик — возможно, там уже лежит бумажное письмо от налоговой.

В Беларуси повсеместно появится улучшенное зимнее дизтопливо

На прошлой неделе концерн «Белнефтехим» сообщил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы, проведя модернизацию и применяя новые катализаторные системы, со второй половины октября вместо зимнего дизельного топлива ДТ-З-К5, сорт F, начинают выпускать улучшенный вид зимнего дизельного топлива — ДТ-З-К5, класс 0. Специалисты пояснили: принципиальное отличие нового вида зимнего дизельного топлива (по сравнению с ранее выпускаемым дизельным топливом ДТ-З-К5, сорт F) — нормирование наравне с предельной температурой фильтруемости также и температуры помутнения.

С 1 ноября, по обещаниям «Белнефтехима», все потребители внутреннего рынка получат возможность заправляться новым зимним дизтопливом.

Кроме дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 0, в этом году вы сможете заправиться зимним дизельным топливом ДТ-З-К5, класс 2 (оно придется как нельзя кстати, когда за бортом будет −20 градусов Цельсия).

Наступят большие выходные…

В этом году многие праздники, которые объявляются выходными, выпали на субботу или воскресенье. Не стало больше отдыха благодаря Новому году (1 и 2 января — суббота и воскресенье), Дню труда (1 мая — воскресенье), 3 июля — воскресенье.

Зато через две недели работники с классической пятидневкой будут отдыхать три дня подряд: 5, 6 и 7 ноября. Если вас просят выйти на работу в эти даты, почитайте здесь о положенных дополнительных выплатах за работу в выходной день.

Следующие большие выходные, увы, нас ждут только в 2023 году.

Kаникулы у школьников

Взрослые радуются лишнему выходному раз в несколько месяцев, а школьники будут отдыхать первые семь дней ноября и даже последние два дня октября. Осенние каникулы в этом году официально начинаются 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно, то есть девять дней благодаря тому, что государственный праздник в этом году выпадает на будний день. В прошлом году такой лафы не было: День oктябрьской революции в 2021-м пришелся на воскресенье, каникулы были на день короче.

БЖД запустит дополнительные поезда, а самолеты «Белавиа» полетят в Туркменистан

В период школьных каникул и ноябрьских длинных выходных БЖД планирует увеличение спроса пассажиров на билеты в Россию и поэтому пустит дополнительные поезда.

Дополнительный поезд №236 Минск — Москва отправится из Минска 2 и 6 ноября с остановками в Жодино, Борисове, Толочине и Орше. В обратном направлении 3 и 7 ноября назначен дополнительный поезд №231 Москва — Минск с остановками в Орше, Толочине, Крупках, Борисове и Жодино. К составу этих поездов прицепят беспересадочные вагоны сообщением Витебск — Москва — Витебск.

Также дополнительные поезда запустят в Санкт-Петербург: 2, 4 и 6 ноября поезд №250/249 отправится из Минска через Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Оршу и Витебск. Обратный поезд с такими же остановками в белорусских городах пойдет 3, 5 и 7 ноября.

А «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан: с 1 ноября рейсы будут выполняться по вторникам раз в две недели. Напомним, что гражданам Беларуси для взъезда в Туркменистан нужна виза.

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