закрыть
29 октября 2022, суббота, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хакеры взломали телеканалы роспропаганды в Крыму

3
  • 29.10.2022, 19:31
  • 6,474
Хакеры взломали телеканалы роспропаганды в Крыму

Они транслировали видео уничтожение кораблей флота РФ.

Неизвестные хакеры взломали телеканалы российской пропаганды в оккупированном Крыму и показали видео уничтожение кораблей Черноморского флота РФ. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

- Неизвестные хакеры сломали все ключевые телеканалы российской пропаганды в оккупированном Крыму, и прямо сейчас крымчане могут наслаждаться кадрами уничтожения кораблей Черноморского флота России, - написал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников