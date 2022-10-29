Хакеры взломали телеканалы роспропаганды в Крыму

Хакеры взломали телеканалы роспропаганды в Крыму3
- 29.10.2022, 19:31
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Они транслировали видео уничтожение кораблей флота РФ.
Неизвестные хакеры взломали телеканалы российской пропаганды в оккупированном Крыму и показали видео уничтожение кораблей Черноморского флота РФ. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
- Неизвестные хакеры сломали все ключевые телеканалы российской пропаганды в оккупированном Крыму, и прямо сейчас крымчане могут наслаждаться кадрами уничтожения кораблей Черноморского флота России, - написал он.