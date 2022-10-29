Белорусский врач рассказала, как питаться осенью, чтобы похудеть 8 29.10.2022, 19:35

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Специалист дала несколько простых советов.

Белорусский врач-диетолог Светлана Кашицкая рассказала о том, как именно нужно питаться осенью, чтобы похудеть.

Cпециалист изначально пояснила, почему строгие диеты далеко не всегда эффективны и приносят ожидаемый результат.

- Строгие диеты никак не решают проблему лишнего веса. Сантиметры на талии быстро уйдут, но еще стремительнее вернутся обратно. Можно делать разгрузочные дни, но куда эффективнее вести здоровый образ жизни и правильно питаться всегда.

Вообще осень, по мнению Светланы Кашицкой, самое подходящее для похудения.

- Урожай собран, а обилие сезонных овощей и фруктов впечатляет. Ежедневное меню должно быть разнообразным и сбалансированным, содержать и белки, и углеводы, и жиры.

К слову, очень важен и психологический настрой.

- Осень - прекрасное время заняться собой. Больше гуляйте, двигайтесь, встречайтесь с интересными людьми. Это подарит хорошее настроение и позволит всегда оставаться в хорошей форме.

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