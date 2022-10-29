«Адмирал Макаров» множится на ноль 4 Александр Коваленко

29.10.2022, 19:44

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Военно-морской флот РФ оказался без судов.

По Севастополю...

Можно определённо говорить о серьёзных повреждениях фрегата проекта 11356Р «Адмирал Макаров», полученных в результате прямого попадания некоего неопознанного надводного средства в борт корабля.

Этот корабль является носителем 8 КР «Калибр» и не единожды обстреливал территорию Украины данным вооружением. Но есть в истории этого корабля и куда более интересная страница.

Дело в том, что с 2014 года я пристально следил за развитием проекта фрегатов 11356. А точнее их не развитием.

Когда в Украину вторглась Россия, в 2014 году, страна прекратила поставки ряда комплектующих российским кораблестроителям. Одним из таковых была газотурбинная корабельная установка М7Н2.

Балтийский судостроительный завод «Янтарь» должен был построить для нужд ВМФ РФ шесть фрегатов проекта 11356. Построить он успел 3 корабля, но после ввода санкций Украиной на поставку ГТУ программу россиянам пришлось приостановить.

Импортозаместить украинские силовые установки россиянам не удалось и они вместо фрегатов решили сосредоточиться на производстве корветов проекта 20386 и МРК проекта 21631. У МРК проекта 21631, кстати, с силовой установкой тоже не все «слава Богу» после отказа немецкой компании MTU поставлять в Россию свои дизеля.

Что же до фрегатов проекта 11356, то в 2018 году России все же удалось продать 4-й и 5-й недостроенные корабли Индии, на очень невыгодных для себя условиях. Например, продажа осуществлялась в рупиях и с учетом нестабильного курса этой валюты, россияне потеряли с момента сделки и оплаты за год — $30 млн, в последующий год эта сумма уже составила $55 млн.

Забавно то, что продав 4-й и 5-й недостроенные фрегаты, они так и не смогли определить 6-й боевой корабль, корпус которого до сих пор стоит «законсервированный» на Балтийском судостроительном заводе «Янтарь» без малого как седьмой год к ряду.

Фактически, Украина своими санкциями сделала невозможным дальнейшую реализацию перспективного проекта 11356 для ВМФ РФ, а сейчас мы и вовсе можем наблюдать, как этот проект множится на ноль действиями неких неопознанных надводных объектов!

Ведь в составе ВМФ РФ таких фрегатов всего 3 и строить новые они не могут. Хотя, ошибка, не 3, а теперь уже 2. Ведь пока фрегат на ремонте, он не в составе. А сколько продлится ремонт и подлежит ли он ему вообще - это ещё более интересный вопрос, ответ на который мы тоже очень скоро узнаем.

Александр Коваленко, украинский блогер, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление»

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