закрыть
29 октября 2022, суббота, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Они нас бросают голодными с автоматами против танков, а сами сбегают»

1
  • 29.10.2022, 20:01
  • 3,744
«Они нас бросают голодными с автоматами против танков, а сами сбегают»

ГУР Украины перехватило разговор российского оккупанта с матерью.

Российский оккупант, который находится в Донецкой области вместе со своим подразделением, дозвонился матери, чтобы пожаловаться на свое плачевное состояние. По его словам, командиры постоянно напиваются и «жируют», а простым солдатам не дают даже питьевой воды.

Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Украины, пишет «Обозреватель». Российский захватчик признался, что даже лакал воду из лужи.

По интонациям диалога очевидно, что на грани истерики уже и сын и его мать. Однако захватчик просит у женщины никому не рассказывать, насколько плохо и никчемно организован их боевой отряд, ведь за это вояк сажают в тюрьму.

- Командиры каждый день пьяные, у них все есть, мы же видим. Но им все равно, они нас бросают голодными с автоматами против танков, а сами сбегают, – рассказал россиянин плачущей навзрыд матери.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников