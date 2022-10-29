«Они нас бросают голодными с автоматами против танков, а сами сбегают» 1 29.10.2022, 20:01

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ГУР Украины перехватило разговор российского оккупанта с матерью.

Российский оккупант, который находится в Донецкой области вместе со своим подразделением, дозвонился матери, чтобы пожаловаться на свое плачевное состояние. По его словам, командиры постоянно напиваются и «жируют», а простым солдатам не дают даже питьевой воды.

Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Украины, пишет «Обозреватель». Российский захватчик признался, что даже лакал воду из лужи.

По интонациям диалога очевидно, что на грани истерики уже и сын и его мать. Однако захватчик просит у женщины никому не рассказывать, насколько плохо и никчемно организован их боевой отряд, ведь за это вояк сажают в тюрьму.

- Командиры каждый день пьяные, у них все есть, мы же видим. Но им все равно, они нас бросают голодными с автоматами против танков, а сами сбегают, – рассказал россиянин плачущей навзрыд матери.

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