Какие дачи с водой и отоплением продаются возле МКАД-2 1 29.10.2022, 20:14

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Варианты до $20 тысяч.

Realt.by подобрал интересные варианты поближе к Минску: с отоплением, электричеством, водой и даже баней, но не дороже 20 тысяч долларов.

СТ «Колос», Молодечненское направление, 27 км от МКАД

СТ находится в двух километрах от агрогородка Петришки, железнодорожная станция «Родошковичи». Сюда из Минска ходит и маршрутка. Лес рядом.

Здесь продается дача из профилированного бруса. Крыша накрыта ондулином, утеплена. Снаружи стены обшиты сайдингом, внутри вагонкой. Полы дубовые, обработанные по специальной технологии, покрыты лаком. В доме высокие потолки.

На первом этаже оборудована сауна, помывочная, санузел. Так же имеется комната для отдыха и место для хранения вещей. Отдельно - хранилище для овощей.

На мансардном этаже - просторная комната с новыми окнами ПВХ.

Отопление печное, печь облицована жаростойкой декоративной плиткой.

В доме новая электропроводка, водопровод, канализация. На участке есть колонка воды.

Участок 4,3 сотки, ровный, ухоженный. В 30 метрах от дома находится пруд, где можно половить рыбу и просто провести время в тишине. За такую дачу просят 20 900 долларов, но обещают торг.

СТ «Камвольщик», Мядельское направление, 28 км от МКАД

Садовое товарищество расположено рядом с большим лесным массивом недалеко от трассы Р58. Сюда удобно добираться на машине или на маршрутке.

Здесь продается двухэтажная дача в хорошем состоянии, после ремонта. Дом деревянный, снаружи обшит блокхаусом. Внутри стены выравнены влагостойким гипсокартонном. Пол — ламинат и линолеум. Второй этаж обшит вагонкой.

Отопление печное, вода сезонная (введена в дом).

На почти 6 сотках имеется сарай из белого кирпича, сад. Стоимость — 17 500 долларов.

СТ «Родник-Мелиоратор», Молодечненское направление, 20 км от МКАД

Место живописное, СТ находится в окружении леса. Рядом проходит МКАД-2. Асфальтированная дорога - до деревни Горошки, далее до товарищества - грунтовка.

Дом здесь компактный, общей площадью 62,7 м2. Он деревянный, двухэтажный, стоит на свайном фундаменте. В доме три комнаты, стены обшиты вагонкой.

Отапливается дача печью. Второй этаж жилой.

Летняя пристройка используется как кухня, к ней подведена сезонная вода и установлена газовая плита. Туалет на улице.

Участок почти 5 соток, ухоженный, с плодоносящим садом. Дача продается со всей мебелью и бытовой техникой за 9800 долларов.

СТ «Аист», Молодечненское направление, 23 км от МКАД

Садовое товарищество находится рядом с историко-культурным комплексом «Линия Сталина», до Минска можно доехать всего за 20 минут. Асфальтная дорога ведёт практически до самого СТ.

Дом двухэтажный, деревянный, построен в 1988 году. Снаружи и внутри стены обшиты вагонкой. Общая площадь дома — 70,6 м². В нем есть кухня-веранда, на которую проведена вода, три жилые комнаты на первом этаже и одна большая втором.

Отопление печное, вода и канализация есть.

Участок 8 соток, полностью благоустроен. На нем имеются огородик, цветники, декоративные растения, плодово-ягодные кустарники и сад.

Территория огорожена забором. За все это просят 19 000 долларов.

СТ «Адрета», Молодечненское направление, 13 км от МКАД

Товарищество расположено в лесном массиве рядом с Крыжовкой. В шаговой доступности — санаторий «Зелёный бор» с возможностью СПА-процедур. Вокруг — живописный лес с грибами и ягодами.

На участке два капитальных строения — летний дом 1972 года постройки и новый каркасный хозблок, возведенный в 2020 году.

Жилая часть дачи небольшая, всего 28 «квадратов», но в цокольном этаже есть гараж. В доме имеются веранда, кухня, две комнаты. В перспективе можно использовать мансардный этаж.

Все удобства находятся в хозблоке на 20 «квадратов»: туалет, душевая (умывальник, душевая кабина, вывод для стиральной машины). Оставлено место для бани, есть помещение для инвентаря.

Вода подведена, установлен бойлер на 50 литров и насос. Канализация — септик. В 2023 году обещают провести оптоволокно.

На 4 сотках видим еще газон, альпийскую горку, двухметровые туи, цветники и сад. Рядом с домом выделено парковочное место на две машины. Ограждение — металлопрофиль от улицы, сетка-рабица по бокам. Стоимость дачи — 18 000 долларов.

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