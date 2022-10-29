«Мы увидим Путина на скамье подсудимых в Гааге» 3 29.10.2022, 20:22

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Первые судебные процессы по военным преступлениям против россиян в Гааге начнутся уже в этом году.

Комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что кремлевскому диктатору Путину может быть предъявлено обвинение Международным судом из-за войны в Украине. А первые судебные процессы по военным преступлениям против российских преступников в Гааге начнутся уже в этом году.

Об этом Рейндерс рассказал в интервью изданию немецкой газете Hamburger Abendblatt (перевод - «Обозреватель»). Он отметил, что ЕС предоставляет инструменты, позволяющие судебной системе выполнять свою работу.

- Если прокуроры тоже хотят начать с самого высокого уровня, они должны это сделать. Ясно одно: раскрытие российских военных преступлений – это сигнал всему миру. Впервые подобные преступления расследуются с первого дня войны. Виновники рискуют быть привлеченными к ответственности до конца жизни. Разумеется, это относится и к Путину, если преследование будет распространяться и на него, – объяснил комиссар.

Он отметил, что во время визита в Бородянку, где российские войска зверствовали против мирного населения, комиссия увидела очень четкие доказательства возможных военных преступлений.

На данный момент украинские власти собрали доказательства по более чем 37 000 дел, и проводятся первоначальные расследования по более чем 3 200 таким военным преступлениям.

ЕС с самого начала поддерживает расследования украинских властей. Ряд стран ЕС, среди которых Германия, направляют в Украину своих экспертов.

- Мы предоставляем оборудование и технологии, судебный орган ЕС Евроюст теперь может хранить и исследовать доказательства из Украины. Некоторые государства-члены также предоставляют следователей Международному уголовному суду (МУС) в Гааге и формируют целевую группу с Международным уголовным судом, – добавил Рейндерс.

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