Как белорусам сократить расходы на коммуналку и сохранить тепло в доме 29.10.2022, 20:43

Несколько простых рекомендаций.

Для того чтобы сэкономить средства на электроэнергии и обогреть дом этой зимой есть пять простых и абсолютно бесплатных лайфхаков. Об этом сообщает Express.

Дневной свет

Когда днем светит солнце, надо использовать это максимально для прогрева помещения. Для этого нужно открыть все шторы и жалюзи, чтобы лучи солнца получила как можно большая площадь дома.

Пар во время приема душа

Когда принимается горячий душ, можно открыть дверь в ванной комнате, чтобы тепло от пара шло в другие комнаты.

Сквозняки

Участки помещения, склонные к сквознякам, могут приносить холодный воздух, поэтому нужно проверить, чтобы дверь не пропускала их, а также закрыть все щели.

Мебель

Надо отодвинуть мебель от батарей, чтобы она не блокировала и не поглощала тепло. Также можно оставить радиаторы открытыми, таким образом, они смогут обогревать все помещения.

Шторы

При включенных радиаторах нужно следить, чтобы шторы не препятствовали распространению тепла, которое в противном случае перенаправляется в окно. Необходимо убедиться, что батарея находится снаружи, а шторы поместить за радиатор.

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