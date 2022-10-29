Поражены важные объекты россиян: стало известно о новых достижениях Сил обороны Украины 29.10.2022, 20:51

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Украина уже 248-й день героически противостоит полномасштабному вторжению российских войск.

В течение суток Силы обороны Украины поразили два склада с боеприпасами российских оккупантов, украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и два беспилотника врага.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов.

- 11 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 - по взводным опорным пунктам, а также 3 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника, - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что на разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и два беспилотника «Орлан-10» врага.

- Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов, - рассказали в Генштабе.

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