Врач рассказала, сколько чашек чая можно выпить в день 2 29.10.2022, 21:05

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Специалист подчеркнула, что не стоит пить перезаваренный чай.

«Сколько чая можно пить в день? Есть ли ограничения?», - спросила у aif.by жительница Гродно.

В день рекомендуется выпивать не более 3-4 чашек чая (примерно 1 л). Если речь идет о зеленом чае, то максимально рекомендуемая дневная доза – 2-3 чашки, так как в нем повышенное содержание кофеина, рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Тимошенко.

При этом стоит обратить внимание не столько на количество выпитого чая, сколько на его крепость. Не стоит пить перезаваренный, слишком крепкий чай. Он может оказать негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт, нервную систему. Осторожность к этому напитку стоит проявить людям с повышенным давлением. Перед тем как пить чай, стоит дождаться его охлаждения хотя бы до 70 градусов, иначе есть риск получить ожог.

Всё многообразие видов чая – от зелёного и чёрного до белого и красного – производят с одного куста.

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