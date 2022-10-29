Где дешевле овощи и фрукты: в регионах или Минске? 29.10.2022, 21:21

Сравнили цены.

Bar24.by сравнил цены на овощи и фрукты на рынке «Универсальный» в Барановичах и на «Комаровке» в Минске.

Для сравнения журналисты взяли то, что сейчас пользуется наибольшим спросом.

За помидорами и бульбой – в столицу

Огурцы и помидоры, как оказалось, в Минске можно купить дешевле.

Минимальная цена на огурцы в Барановичах 27 октября составляла 4,5 рубля за кило, в то время как на «Комаровке» в этот день можно было найти этот овощ и по 4 рубля. Впрочем, максимальная цена на огурцы достигала 15 рублей за килограмм. Так что можно выбрать и подешевле, и подороже.

На барановичском рынке минимальная цена на помидоры составляла 3,5 рубля за килограмм, в то время как на «Комаровке» цена стартовала от… 1 рубля за кило.

Картошку в столице тоже можно купить дешевле, сэкономив на килограмме 20 копеек. Хотя, конечно, можно взять бульбу и подороже – по 2 рубля за кило.

А вот капуста дешевле на барановичском рынке: цена за килограмм – 80 копеек. В то время как на столичном рынке – от 1 рубля.

Сливы в Минске в два раза дороже

Что касается фруктов и ягод, цены на которые журналисты сравнили, то выгоднее покупать в Барановичах.

К примеру, апельсины в Барановичах можно купить за 6,5 рубля за кило, в Минске минимальная цена – 7,5 рубля. Дешевле у нас обойдется и покупка винограда.

А сливы на «Комаровке» и вовсе как минимум в два раза дороже. На столичном рынке за них просят 10-12 рублей за кг, в то время как в Барановичах килограмм слив можно купить за 5 рублей.

Зеленый салат (100 г) в Минске стоит 1-1,5 руб., за 5-литровое ведро опят либо зеленок просят 10 рублей.

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