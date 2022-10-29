Фейгин: Китай заинтересован в проигрыше России в войне с Украиной 2 29.10.2022, 21:41

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В таком случае КНР сможет показать свое безоговорочное преимущество над РФ.

Российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что Китай заинтересован в ослаблении России и поражении россиян в Украине, поскольку РФ будет искать спасения именно у КНР.

- Ослабление Москвы и даже поражение в Украине выгодны Китаю. Да, конечно, если бы Москва выиграла за 2-3 дня войну, тогда это другой разговор. Можно было бы списать Америку и так далее. Но ведь такого не случилось. То есть, Москва же не одержала победу в этой войне, не захватила Киев. А зачем помогать ей выбраться, не потеряв лица, из этой войны? – пояснил Фейгин.

По словам российского оппозиционера, Китаю будет выгодна экономически слабая Россия. В таком случае КНР сможет показать свое безоговорочное преимущество.

- Наоборот, пусть Россия потеряет лицо, пусть она приползет на коленях к Пекину, моля его спасти экономику, опоясанную санкциями, деиндустриализированную, с разрушенным ВПК, с таким же разрушенным промышленным потенциалом, который и был низким, но сейчас доведен до самого низкого уровня, из страны третьего в четвертый мир. Выехали специалисты, выехали айтишники, инженеры, которых вы собирались просто использовать как мясо, бросать как фарш, из которого никогда не будет котлет, – добавил Фейгин.

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