Давка на Хэллоуин в Южной Корее: 120 погибших
- 29.10.2022, 21:55
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Более 150 человек ранено.
120 человек погибло и более 150 ранено в давке, произошедшей во время праздничных мероприятий на День всех святых в столице Южной Кореи. На месте работают экстренные службы. С чего началась давка - пока непонятно, передает ВВС.
Трагедия произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены карантинных ограничений массовое празднование без масок.
Официальной версии произошедшего пока нет, но сообщается, что давка началась после того, как несколько человек упали в узком переулке.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание правительства.
구급차옆에서 섹X온더비치 노래 부르는중인 이태원 상황— Today Report (@DaliyIssue) October 29, 2022
이태원 할로윈 압사 사고 현장 영상
[충격주의]👇#이태원 #할로윈 #압사사고#Halloween #Itaewon #crushinItaewonhttps://t.co/RP4JHqSSHI pic.twitter.com/vTzxkNArDn
Толпа в узком пространстве
В районе во время давки могло находиться до 100 тысяч человек. На некоторых видео, выложенных в соцсети незадолго до давки, пришедшие принять участие в гуляниях люди говорят, что в некоторых частях Итхэвона столько людей, что им становится страшно.
На месте событий большое количество медиков и машин скорой помощи, которые одно за другим увозили тела. Место трагедии окружено тысячами людей. Также прибыло множество полицейских.
На одном из видео в соцсетях видно, как одному из пострадавших оказывают первую помощь. На другом - как полицейские отгоняют людей от тел.
Как сообщают местные СМИ, на мобильные телефоны в районе происшествия были разосланы сообщения с просьбой к отдыхающим пойти домой из-за экстренного происшествия в районе отеля «Гамильтон».