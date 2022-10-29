Давка на Хэллоуин в Южной Корее: 120 погибших 29.10.2022, 21:55

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Более 150 человек ранено.

120 человек погибло и более 150 ранено в давке, произошедшей во время праздничных мероприятий на День всех святых в столице Южной Кореи. На месте работают экстренные службы. С чего началась давка - пока непонятно, передает ВВС.

Трагедия произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены карантинных ограничений массовое празднование без масок.

Официальной версии произошедшего пока нет, но сообщается, что давка началась после того, как несколько человек упали в узком переулке.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание правительства.

Толпа в узком пространстве

В районе во время давки могло находиться до 100 тысяч человек. На некоторых видео, выложенных в соцсети незадолго до давки, пришедшие принять участие в гуляниях люди говорят, что в некоторых частях Итхэвона столько людей, что им становится страшно.

На месте событий большое количество медиков и машин скорой помощи, которые одно за другим увозили тела. Место трагедии окружено тысячами людей. Также прибыло множество полицейских.

На одном из видео в соцсетях видно, как одному из пострадавших оказывают первую помощь. На другом - как полицейские отгоняют людей от тел.

Как сообщают местные СМИ, на мобильные телефоны в районе происшествия были разосланы сообщения с просьбой к отдыхающим пойти домой из-за экстренного происшествия в районе отеля «Гамильтон».

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