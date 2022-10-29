Как белорусам увеличить время работы батареи ноутбука

Как белорусам увеличить время работы батареи ноутбука2
- 29.10.2022, 22:01
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Несколько эффективных методов.
«Новости Планеты» поделились простыми и эффективными советами, которые позволят увеличить время работы батареи ноутбука.
Средний интервал жизни литий-ионной батареи – 300-500 циклов. После ее емкость падает до 80% от базовой. Кроме этого, естественным является и моментальное снижение заряда когда температура чрезмерно высокая или низкая. При стабильных перегревах уменьшается срок службы самого аккумулятора на 60%.
Выключаем устройство из сети
Таким способом аккумулятор не будет выполнять свои базовые функции – накопление и отдача энергии. Со временем он не сможет заряжаться на все 100%. Важно по этой причине соблюдать цикл «заряд/разряд», что способствует повышению работоспособности батареи. Но, важно не дожидаться полной разрядки до 0%.
Температурный режим
Оптимальный режим 10-35 градусов. Для поддержания температуры следите за тем, чтобы поступал свободный воздух к отверстиям вентиляции. Нельзя юзать ноутбук на коленях или же пледе. При таких условиях эксплуатации устройство нагревается. Идеальное решение – покупка специальной подставки для ноутбука.
Настройка батареи
Выбираем в настройках – экономрежим. Это уменьшает расход заряда до 20%. Кликаем по значку батареи в нижнем правом углу экрана. Учтите, что падает скорость работы самого устройства.
Закрываем неиспользуемые программы
Все что работает в фоновом режиме требует энергии. Например, можно деактивировать Bluetooth или Wi-Fi, в случае если они вам не нужны. Посмотрите, что можно закрыть из программ.
Периодически калибруем батарею
Идеальный интервал каждые 2-3 месяца. Но, калибровка не всегда повышает срок службы аккумулятора, в тоже время ноутбук может точно измерить заряд батареи. В результате чего можно предотвратить резкие разряды или перезарядку.
Алгоритм откалибровки аккумулятора:
- заряжаем батарею до 100%. Оставляем на несколько часов, дав остыть;
- деактивируем спящий режим. Включаем автоотключение от 5% до 15% мощности;
- ждем разрядки батареи;
- заряжаем ноут и включаем устройство;
- ожидаем полной зарядки.
Это алгоритм правильной калибровки.