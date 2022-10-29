Как белорусам увеличить время работы батареи ноутбука 2 29.10.2022, 22:01

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Несколько эффективных методов.

«Новости Планеты» поделились простыми и эффективными советами, которые позволят увеличить время работы батареи ноутбука.

Средний интервал жизни литий-ионной батареи – 300-500 циклов. После ее емкость падает до 80% от базовой. Кроме этого, естественным является и моментальное снижение заряда когда температура чрезмерно высокая или низкая. При стабильных перегревах уменьшается срок службы самого аккумулятора на 60%.

Выключаем устройство из сети

Таким способом аккумулятор не будет выполнять свои базовые функции – накопление и отдача энергии. Со временем он не сможет заряжаться на все 100%. Важно по этой причине соблюдать цикл «заряд/разряд», что способствует повышению работоспособности батареи. Но, важно не дожидаться полной разрядки до 0%.

Температурный режим

Оптимальный режим 10-35 градусов. Для поддержания температуры следите за тем, чтобы поступал свободный воздух к отверстиям вентиляции. Нельзя юзать ноутбук на коленях или же пледе. При таких условиях эксплуатации устройство нагревается. Идеальное решение – покупка специальной подставки для ноутбука.

Настройка батареи

Выбираем в настройках – экономрежим. Это уменьшает расход заряда до 20%. Кликаем по значку батареи в нижнем правом углу экрана. Учтите, что падает скорость работы самого устройства.

Закрываем неиспользуемые программы

Все что работает в фоновом режиме требует энергии. Например, можно деактивировать Bluetooth или Wi-Fi, в случае если они вам не нужны. Посмотрите, что можно закрыть из программ.

Периодически калибруем батарею

Идеальный интервал каждые 2-3 месяца. Но, калибровка не всегда повышает срок службы аккумулятора, в тоже время ноутбук может точно измерить заряд батареи. В результате чего можно предотвратить резкие разряды или перезарядку.

Алгоритм откалибровки аккумулятора:

- заряжаем батарею до 100%. Оставляем на несколько часов, дав остыть;

- деактивируем спящий режим. Включаем автоотключение от 5% до 15% мощности;

- ждем разрядки батареи;

- заряжаем ноут и включаем устройство;

- ожидаем полной зарядки.

Это алгоритм правильной калибровки.

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