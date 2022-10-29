Forbes: В Украине практически ликвидировали 11-й армейский корпус ВС РФ из Калининграда 29.10.2022, 22:28

До начала войны в Калининграде было около 12 тысяч российских военных.

В Украине почти полностью уничтожен 11-й армейский корпус ВС РФ, который должен был защищать Калининград, но был переброшен на фронт в Харьковской области. Об этом пишет Forbes (перевод - «Униан»).

- Корпус, зажатый между двумя странами НАТО вдоль стратегического моря, должен был дать российским войскам преимущество в глобальной войне. Вместо этого он стал пушечным мясом для украинской армии, которая на бумаге была слабее российской. Сейчас Калининград почти беззащитен, и угроза, которую войска области когда-то составляли для НАТО, исчезла, – отмечает издание.

Журналисты подчеркивают, что до начала полномасштабной войны РФ против Украины в Калининграде было не менее 12 тысяч российских военных. На вооружении у сил РФ в области было около 100 танков Т-72, несколько сотен боевых машин БТР, гаубицы Мста-С, а также ракеты БМ-27 и БМ-30.

Когда дела у армии РФ на фронте стали ухудшаться, Кремль мобилизовал 11-й армейский корпус, перебросив его на кораблях и самолетах до Белгорода, а потом – на Харьковщину. Как пишет издание, три месяца тяжелых боев подорвали силы корпуса.

Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области десятки тысяч россиян бежали, сдались в плен или погибли на месте. При этом, 11-й армейский корпус пострадал больше, чем большинство формирований РФ в регионе. По данным Генштаба ВСУ, тогда корпус потерял 200 машин и половину личного состава.

- Возможно, 11-й армейский корпус выживет. Если так, то почти наверняка ему понадобятся многие месяцы, чтобы отдохнуть, перевооружиться и принять призывников, чтобы восстановить хотя бы часть своей прежней силы. Развертывание и последующее уничтожение 11-го армейского корпуса является ужасным ударом для войны РФ в Украине. Но последствия распространяются на всю Европу. 11-й армейский корпус должен был защищать Калининград и угрожать восточному фронту НАТО. Теперь не может ни того, ни другого, – отмечает Forbes.

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