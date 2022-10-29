Зеленский призвал исключить Россию из G20

Зеленский призвал исключить Россию из G202
- 29.10.2022, 22:51
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Президент Украины отреагировал на выход РФ из зернового соглашения.
Приостановлением работы «зерновой сделки» Российская Федерация пытается спровоцировать глобальный голод. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
- Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в «двадцатке», - подчеркнул президент Украины.