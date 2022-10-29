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Зеленский призвал исключить Россию из G20

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  • 29.10.2022, 22:51
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Зеленский призвал исключить Россию из G20

Президент Украины отреагировал на выход РФ из зернового соглашения.

Приостановлением работы «зерновой сделки» Российская Федерация пытается спровоцировать глобальный голод. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

- Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в «двадцатке», - подчеркнул президент Украины.

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