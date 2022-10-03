Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины 3.10.2022, 0:53

Максимальная дальность стрельбы Zuzana 2 составляет 41 километр.

Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает Tagesschau (перевод — liga.net).

16 САУ Zuzana 2 должны быть доставлены в Киев в следующем году, сообщила Ламбрехт после визита в Одессу.

- Мы продолжим участвовать [в поставках оружия] различными способами, как мы это делали вместе с партнерами. Поэтому мы сможем поставить Украине в следующем году 16 систем колесных гаубиц Zuzana 2, которые профинансированы Германией совместно с Данией и Норвегией и произведены в Словакии, – сказала глава немецкого оборонного ведомства.

По информации немецкого телерадиоконсорциума ARD, речь идет о контракте на 93 млн евро.

Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.

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