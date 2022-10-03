Белорусы нашли в лесу гигантский боровик 3.10.2022, 3:07

Он уже стал звездой интернета.

Этой осенью мнения грибников разделились: кто-то уверяет, что из-за сухого лета в лесу ловить нечего, а кто-то молча приносит домой заполненные до краев лукошки. Некоторым белорусам повезло еще больше: одна семейная пара обнаружила где-то в Минской области полуторакилограммовый боровик. Видео с добычей завирусилось в TikTok и всего за день набрало почти 2 миллиона просмотров, пишет «Онлайнер».

Многие пользователи засомневались в реальности происходящего, поэтому автору пришлось добить их еще несколькими роликами. Сначала гриб разрезали на камеру, показав его чистый «внутренний мир», который не успели испортить черви.

Чуть позже счастливчики опубликовали еще одно видео — на этот раз на столе торжественно поблескивали пять банок с закатками, приготовленными из одного-единственного боровика.

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