Сергей Гайдай: Россияне в шоке от наступления ВСУ и своих потерь 3.10.2022, 4:10

1,662

Россияне привозят на фронт недавно мобилизованных.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о панике среди оккупантов. Россияне шокированы наступлением Вооруженных сил Украины. Когда украинские защитники заходят на освобожденные территории, они видят немало трупов русских, потери страны-агрессора огромны. Об этом Гайдай рассказал на своей странице в Telegram.

По его словам, оккупанты пытаются укрепляться, однако все их попытки защищаться тщетны. Рашисты закапывают технику и пытаются увеличить свои силы за счет «мобиков» - недавно мобилизованных россиян. Наступление ВСУ вызывает у оккупантов панику, они шокированы своими потерями.

- На определенных участках фронта, там, где уже прошли наши защитники, то даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. И они говорят, что, по большому счету, бои шли бои мощные, но иногда такое впечатление, что, возможно, работали какие-то заградотряды, - отметил Гайдай.

Заградительные отряды могут использоваться для того, чтобы не давать убегать рашистам с поля боя. Так РФ пытается удержать временно оккупированные земли, но ничего им не поможет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».