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США выделяют $350 миллиардов на восстановление Украины

  • 3.10.2022, 5:17
США выделяют $350 миллиардов на восстановление Украины

Украина уже сегодня, независимо от того, когда закончится война, нуждается в срочном восстановлении инфраструктуры.

Сенат США утвердил 350 миллиардов долларов на восстановление Украины. Об этом сообщил глава республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус.

- Несколько недель назад Сенат США утвердил 350 миллиардов долларов на восстановление Украины. И это только начало. Тем более, что план Маршалла, который будет разработан, он включает активнейшее участие всех европейских стран, - сообщил Пинкус.

По его мнению, это направление должно стать более интенсивным.

- Украина уже сегодня, независимо от того, когда закончится война, нуждается в срочном восстановлении инфраструктуры тех регионов, которые понесли убыток. В этом направлении работает и Конгресс США, и администрация Джо Байдена, - отметил Пинкус.

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