США выделяют $350 миллиардов на восстановление Украины
- 3.10.2022, 5:17
Украина уже сегодня, независимо от того, когда закончится война, нуждается в срочном восстановлении инфраструктуры.
Сенат США утвердил 350 миллиардов долларов на восстановление Украины. Об этом сообщил глава республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус.
- Несколько недель назад Сенат США утвердил 350 миллиардов долларов на восстановление Украины. И это только начало. Тем более, что план Маршалла, который будет разработан, он включает активнейшее участие всех европейских стран, - сообщил Пинкус.
По его мнению, это направление должно стать более интенсивным.
- Украина уже сегодня, независимо от того, когда закончится война, нуждается в срочном восстановлении инфраструктуры тех регионов, которые понесли убыток. В этом направлении работает и Конгресс США, и администрация Джо Байдена, - отметил Пинкус.