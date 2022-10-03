В Петербурге сгорел уже шестой по счету МАЗ 7 3.10.2022, 7:42

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Автобус выгорел по всей площади.

Ночью 2 октября сгорел еще один пассажирский МАЗ, поставленные в Петербург в рамках транспортной реформы. Пожар произошел на 4-м километре внешнего кольца кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Об этом сообщает МЧС РФ.

Огонь тушили около получаса 10 пожарных на двух единицах техники. Автобус выгорел по всей площади.

Как рассказали в пресс-службе комитета по транспорту «Деловому Петербургу», это был резервный автобус, он шел в парк, пассажиров в нем не было. При этом двигатель остался цел.

Это уже шестой по счету автобус МАЗ, сгоревший в Санкт-Петербурге. Последний подобный инцидент произошел 5 августа.

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