Курсы валют: самое интересное произойдет в пятницу 3.10.2022, 7:57

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Как будет вести себя белорусский рубль на следующей неделе.

Самое интересное на текущей валютной неделе произойдет в пятницу 7 октября, когда будет опубликована статистика США рынка рабочей силы (nonfarm payrolls), пишет myfin.by.

Но белорусский рынок к этому времени закрывает торги и любая реакция возможно только на следующей неделе.

А текущая неделя с высокой вероятностью будет находиться под влиянием торгов на российской валютной бирже.

В том случае, если Центробанк РФ перейдет к более активным действиям по усмирению российского рубля и доллар, как ориентир, подорожает выше 60 рублей, на белорусских торгах пара RUB/BYN может несколько снизиться до RUB/BYN 4,2000–4,2500.

Доллар США и евро могут сравняться в курсах и начать движение вверх. Насколько много – покажет время.

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