ISW: Поражения меняют информационное поле в РФ 2 3.10.2022, 8:02

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Российские пропагандисты впали в отчаяние.

Украинские войска продолжали наступать в Донецкой области, в частности на город Лиман, и прорвали российские оборонные позиции на северо-востоке Херсонской области. Победы ВСУ негативно влияют на российское информпространство.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с несостоятельностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом изменяют российское информационное пространство. Кремлевские СМИ и российские военные блоггеры из-за потери Лимана начали критиковать бюрократические провалы частичной мобилизации.

«Источники в Кремле и военные блоггеры объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью российских военных должным образом обеспечить и усилить российские силы на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны. Некоторые гости сильно редактируемых программ кремлевского телевидения, вышедших в эфир 1 октября, даже критиковали решение российского президента Владимира Путина аннексировать 4 украинских области перед тем, как защитить их административные границы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности России когда-либо оккупировать эти территории полностью», — говорится в отчете Института.

Отмечается, что российские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования мобилизационным процессом в РФ, в частности, обращают внимание на то, что в ряды ВС РФ часто попадают алкозависимые.

Некоторые, выступая в прямом эфире по телевидению, выразили обеспокоенность тем, что мобилизация не создаст силы, необходимые для возобновления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.

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