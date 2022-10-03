Выборы в Латвии принесли неожиданные результаты 6 3.10.2022, 8:48

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Пророссийские партии не попали в Сейм.

После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что правящая в Латвии партия Attīstībai/Par не преодолевает 5%-й барьер и не получает представительства в 14-м Сейме, что несколько меняет весь парламентский расклад, сообщает Delfi.

Тройка победителей прежняя — «Новое Единство», Союз «зеленых» и крестьян и «Объединенный список».

Окончательные итоги выборов в 14-й Сейм таковы:

«Новое Единство» — 18,97% (26 мандатов)

Союз «зеленых» и крестьян — 12,44% (16 мандатов)

«Объединенный список» — 11,01% (15 мандатов)

Национальное объединение — 9,29% (13 мандатов)

Stabilitātei! — 6,80% (11 мандатов)

«Латвия на первом месте» — 6,24% (9 мандатов)

«Прогрессивные»— 6,16% (10 мандатов).

За бортом 14-го Сейма остается пророссийская партия «Согласие» и Русский союз Латвии.

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