Успехи ВСУ могут привести к каскадному обрушению защиты оккупантов на Юге 3.10.2022, 9:04

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Об этом уже говорят российские пропагандисты.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины обрушило российскую оборону не только на Харьковщине и под Лиманом, но и на Южном фронте. По состоянию на 23:00 противник бьет тревогу и сообщает о развитии серьезного оперативного кризиса на Никопольском направлении.

Об этом в соцсетях пишет российский пропагандист Борис Рожин, обращает внимание «Диалог».

По его словам, в случае дальнейшего развития текущих тенденций российские войска могут утратить контроль над коммуникациями на Криворожском направлении, в результате чего для россиян на этом участке фронта повторится ситуация, имевшая место быть в Изюме и Лимане, то есть речь идет о вероятности окружения российской группировки войск.

«Посмотрим, что в ближайшие сутки сможет предпринять командование направления для купирования последствий удара ВСУ у Золотой Балки», - отмечает пропагандист.

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось прорвать оборону противника на севере Херсонской области и за стуки продвинуться на 25 км в Южном направлении. В Сети появились снимки украинских военных из населенных пунктов Золотая Балка и Крещеновка, а российские военкоры писали, что бои идут уже в районе села Дудчаны.

В России опасаются, что стремительное контрнаступление украинской армии приведет к потере российскими войсками контроля над переправой на Каховской дамбе и непосредственно над Новой Каховкой.

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